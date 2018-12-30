О чем расскажет Томенко в новогоднем обращении к жителям Алтая

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал новогоднее видеообращение к жителям региона. Его покажут на трех телеканалах и включат на радио.

Виктор Томенко снял пять шариков с "Ёлки желаний" в Кремле. 27 декабря 2018 года.

В обращении Томенко подчеркнет, что уходящий 2018 год был знаковым в политической жизни страны и края — жители выбирали президента и губернатора.

Глава региона расскажет, что год был во многом успешным для экономики края, потому что предприятия собрали более 5 млн тонн зерна и произвели рекордное количество сыров и круп. Хорошие темпы роста по итогам года показывают транспортное машиностроение, предприятия легкой, добывающей и химической промышленности.

Из поздравления Виктора Томенко:

Мы уже сформировали планы работы на следующий год. Приложим все усилия для обеспечения роста заработной платы, реализации важных масштабных социальных программ, будем строить школы и детские сады, поликлиники и больницы, дома культуры, музеи и театры, спортивные объекты, ремонтировать дороги, модернизировать коммунальное хозяйство и энергетику. Продолжим оказывать поддержку муниципалитетам — городам и сельским территориям. Убежден, что Алтайский край станет местом комфортной жизни.

Впервые поздравление Виктора Томенко покажут 30 декабря на канале «Россия 24» в интервале между 19:50 и 20:00. На следующий день его повторят по «Россия 1» в интервале между 14:10 и 14:20, а также на «Радио России» в интервале между 17:10 и 18:00.

В новогоднюю ночь обращение Томенко покажет телеканал «Катунь 24» 23:45.

Мэр Барнаула Сергей Дугин также записал видеообращение к барнаульцам. В нем он рассказал, что хорошего было сделано за год в краевой столице, и поздравил жителей города с Новым годом.