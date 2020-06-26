О глобальной проблеме при изготовлении вакцин от коронавируса рассказали инженеры

Разработать вакцину от COVID-19 в рекордно короткие сроки будет сложно, прогнозирует Reuters . Производство, достаточное для того, чтобы положить конец пандемии, станет крупнейшим достижением в области медицинской промышленности. Однако существует глобальная проблема.

Перемещения экспертов в условиях ограничений на поездки до управления экстремальными условиями хранения и даже изобретения новых флаконов и шприцев для миллиардов доз изобилует огромными трудностями.

Но за кулисами эксперты сталкиваются с суровой реальностью: в мире может просто не хватить возможностей для одновременного изготовления, упаковки и распределения миллиардов доз.

«Это самая большая логистическая проблема, с которой когда-либо сталкивался мир», — сказал Тоби Питерс, инженер-технолог из университета Бирмингема.

Между тем ученые заявили, что первая вакцина не остановит пандемию. Спешка при разработке вакцины от коронавируса нового типа может привести к снижению ее качества.

«Отчаянный способ не дать экономике рухнуть под тяжестью Covid-19 может означать, что власти согласятся на вакцину, которая не дает людям умереть, но не помешает им заразиться коронавирусом», — приводит агентство слова ученых Имперского Лондонского колледжа.

Помимо этого, по словам врачей, зачастую технологии, используемые при разработке вакцины, ранее не проверялись на людях и их эффективность не доказана клинически.