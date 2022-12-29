О новогоднем мошенничестве в известном мессенджере предупредили россиян

Пользователям предлагается выиграть алкогольную продукцию от крупных ритейлеров. Целью мошенников является желание заполучить данные банковской карты.
Для участия в «акции» они просят пройти опрос и поделиться сообщением с друзьями. Далее после получения несуществующего приза в виде дорогого алкоголя злоумышленники просят ввести данные банковской карты на сайте.
Эксперты советуют проявлять бдительность при получении сомнительных предложений и не переходить на неизвестные ссылки.
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