О новогоднем мошенничестве в известном мессенджере предупредили россиян

Злоумышленники в канун наступающего Нового года в WhatsApp запускают рассылку с сомнительными предложениями, сообщают РИА Новости в «Лаборатории Касперского».

Пользователям предлагается выиграть алкогольную продукцию от крупных ритейлеров. Целью мошенников является желание заполучить данные банковской карты.

Для участия в «акции» они просят пройти опрос и поделиться сообщением с друзьями. Далее после получения несуществующего приза в виде дорогого алкоголя злоумышленники просят ввести данные банковской карты на сайте.

Эксперты советуют проявлять бдительность при получении сомнительных предложений и не переходить на неизвестные ссылки.

Ранее стало известно, что WhatsApp пропадет с тысячи смартфонов со следующего года.