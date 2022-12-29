29 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

О новогоднем мошенничестве в известном мессенджере предупредили россиян

Злоумышленники в канун наступающего Нового года в WhatsApp запускают рассылку с сомнительными предложениями, сообщают РИА Новости в «Лаборатории Касперского».

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

Пользователям предлагается выиграть алкогольную продукцию от крупных ритейлеров. Целью мошенников является желание заполучить данные банковской карты.

Для участия в «акции» они просят пройти опрос и поделиться сообщением с друзьями. Далее после получения несуществующего приза в виде дорогого алкоголя злоумышленники просят ввести данные банковской карты на сайте.

Эксперты советуют проявлять бдительность при получении сомнительных предложений и не переходить на неизвестные ссылки.

Ранее стало известно, что WhatsApp пропадет с тысячи смартфонов со следующего года.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость