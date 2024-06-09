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Жизнь

Кратковременный дождь и тепло. О погоде в Алтайском крае 9 июня

Синоптики прогнозируют теплую погоду до +25 градусов.

Лето. Собака. Жара.
Лето. Собака. Жара.
freepik.com/chandlervid85

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: +12,+17 гр. Температура днем: +20,+25 гр., по юго-западу до + 30 гр.

На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах в начале ночи местами в восточных и южных районах сильные дожди, ливни, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: +14,+16 гр. Температура днем: +23,+25 гр.

Преимущественно без осадков.

Ветер западный, 4-9 м/с.

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