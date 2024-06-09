Кратковременный дождь и тепло. О погоде в Алтайском крае 9 июня

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: +12,+17 гр. Температура днем: +20,+25 гр., по юго-западу до + 30 гр.
На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах в начале ночи местами в восточных и южных районах сильные дожди, ливни, возможен град. В утренние часы местами туман.
Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: +14,+16 гр. Температура днем: +23,+25 гр.
Преимущественно без осадков.
Ветер западный, 4-9 м/с.
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