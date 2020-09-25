О последствиях бабьего лета в декабре рассказал эксперт

Продолжительное бабье лето влияет на вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре.
У затянувшейся теплой погоды осенью могут быть неприятные «побочные эффекты».
Так, климат все чаще отходит от привычной нормы.
«У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой. У нас череда нестабильностей климата», — пояснил Кокорин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что аномальное тепло продержится практически на всей территории России в течении ближайших пяти дней, пишет Lenta.ru.
Период бабьего лета в Алтайском крае завершился с новой волной похолодания, пик которого пришелся на 24 сентября. Однако, с большой долей вероятности, регион еще побалуют теплые дни. После ухудшения погоды, вызванного влиянием северного циклона, в Алтайском крае установится антициклон.