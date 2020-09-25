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Жизнь

О последствиях бабьего лета в декабре рассказал эксперт

О последствиях затяжного бабьего лета рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в комментарии радио Sputnik.

Золотая осень в Барнауле.
Золотая осень в Барнауле.
Анна Зайкова.

Продолжительное бабье лето влияет на вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре.

У затянувшейся теплой погоды осенью могут быть неприятные «побочные эффекты».

Так, климат все чаще отходит от привычной нормы.

«У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой. У нас череда нестабильностей климата», — пояснил Кокорин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что аномальное тепло продержится практически на всей территории России в течении ближайших пяти дней, пишет Lenta.ru.

Период бабьего лета в Алтайском крае завершился с новой волной похолодания, пик которого пришелся на 24 сентября. Однако, с большой долей вероятности, регион еще побалуют теплые дни. После ухудшения погоды, вызванного влиянием северного циклона, в Алтайском крае установится антициклон.

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