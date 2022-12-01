О правилах защиты своих личных данных в интернете рассказал эксперт

Эксперт перечислил основные правила обеспечения безопасности своих данных:
- использовать только официальные сайты компаний;
- не вводить и не сохранять платежные карты на сайтах и в приложениях;
- выходить со страничек социальных сетей и из аккаунтов;
- не сохранять пароли в браузере или настроить двухфакторную аутентификацию.
Также стоит:
- чистить cookies и историю браузера;
- использовать разные пароли для разных сайтов;
- аккаунтов, социальных сетей, приложений, использовать мобильный интернет и не подключаться к незнакомым общественным точкам доступа Wi-Fi;
- устанавливать блокировку на телефон, особенно если у вас там есть банковские приложения.
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