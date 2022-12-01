1 декабря
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Жизнь

О правилах защиты своих личных данных в интернете рассказал эксперт

Как обезопасить свои данные и не оставить лишнего цифрового следа для злоумышленников, сообщил «Газете.ру» руководитель направления по корпоративной безопасности СберСтрахования жизни Женатов Кайрбулат.

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

Эксперт перечислил основные правила обеспечения безопасности своих данных:

  • использовать только официальные сайты компаний;
  • не вводить и не сохранять платежные карты на сайтах и в приложениях;
  • выходить со страничек социальных сетей и из аккаунтов;
  • не сохранять пароли в браузере или настроить двухфакторную аутентификацию.

Также стоит:

  • чистить cookies и историю браузера;
  • использовать разные пароли для разных сайтов;
  • аккаунтов, социальных сетей, приложений, использовать мобильный интернет и не подключаться к незнакомым общественным точкам доступа Wi-Fi;
  • устанавливать блокировку на телефон, особенно если у вас там есть банковские приложения.

Ранее стало известно, что мошенники по удостоверениям сотрудников полиции продолжают выманивать деньги у россиян.

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