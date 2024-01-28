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Жизнь

О приближении весны подскажут звезды. Но есть запрет на лыжи

Павлов день или День колдунов отмечают 28 января. Православная церковь чтит память Павла Фивейского – первого христианского монаха и отшельника.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

28 января день становился длиннее, приближалась весна. Люди приговаривали, что так «Павел день прибавил».

В этот день запрещено, по поверьям, ходить в лес. Так что лыжи откладываются.

Примета

  • Звезды сильно блестят — к морозу, тусклые — к теплу.

А так как в регионе прогнозируют хоть и небольшой, но снег, то звезды не будут сверкать ярко. И скоро станет совсем тепло — зазвенит весна.

Ранее скопление звезд в виде елки обнаружили на небе.

"Елка" находится на расстоянии около 2,5 тыс. световых лет от Земли.

Это молодые по меркам вселенной звезды — их возраст колеблется от 1 до 5 млн лет.

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