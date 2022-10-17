Рекордное по мощности гамма-излучение зафиксировали во Вселенной

Специалисты NASA заявили о мощнейшей вспышке гамма-излучения во Вселенной — Swift J1913.1+1946.

Это всплеск рентгеновских лучей.

Сначала из-за мощности и яркости вспышки ученые решили, что источник вспышки находился рядом с Землей.

Однако детальный анализ показал, что мощнейший поток космической радиации пришел к солнечной системе из созвездия Стрелы, а его источник находится на расстоянии в 1,9 млрд световых лет от Солнечной системы, пишет Газета.Ru.

Вспышка могла быть следствием смерти массивной звезды ее превращением в черную дыру.

Между тем самая маленькая черная дыра незаметно подкралась к Земле. Объект зафиксировали в созвездии Единорога. Черная дыра была частью двойной звездной системы: ее «компаньонкой» была другая звезда — красный гигант.