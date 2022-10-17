17 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Рекордное по мощности гамма-излучение зафиксировали во Вселенной

Специалисты NASA заявили о мощнейшей вспышке гамма-излучения во Вселенной — Swift J1913.1+1946.

Первая в мире фотография черной дыры.
Первая в мире фотография черной дыры.
Скриншот с видео Breakthrough discovery in astronomy: press conference

Это всплеск рентгеновских лучей.

Сначала из-за мощности и яркости вспышки ученые решили, что источник вспышки находился рядом с Землей.

Однако детальный анализ показал, что мощнейший поток космической радиации пришел к солнечной системе из созвездия Стрелы, а его источник находится на расстоянии в 1,9 млрд световых лет от Солнечной системы, пишет Газета.Ru.

Вспышка могла быть следствием смерти массивной звезды ее превращением в черную дыру.

Между тем самая маленькая черная дыра незаметно подкралась к Земле. Объект зафиксировали в созвездии Единорога. Черная дыра была частью двойной звездной системы: ее «компаньонкой» была другая звезда — красный гигант.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость