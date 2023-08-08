8 августа
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Жизнь

О прохладном утре 8 августа рассказали алтайские синоптики

В погоде не будет ничего необычного: уже привычная жара до +29, по утрам туманы.

Барнаул накрыл туман. Ноябрь, 2017.
Барнаул накрыл туман. Ноябрь, 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Утром будет прохладно - от +8 до +13. Не помешает легкая ветровка. Повеяло осенью.

Днем температура уже летняя - от +24 до +29 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таяния ледника Актру. Он потерял четверть массы за последние 60 лет. Это может привести к изменению климата и природным катаклизмам.

Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.

Ранее гигантское черное облако накрыло огромный город.

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