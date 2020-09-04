О «простом» способе отучить школьников курить рассказал Онищенко

По мнению Онищенко, проблему можно решить рублем.
«Доступность табака в первую очередь состоит из его экономической доступности. У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых», — сказал он.
И добавил, что необходимо повысить цену табачных изделий и ограничить производство табака на территории России.
Онищенко при этом против борьбы с курением среди школьников с помощью штрафов для родителей, пишет Lenta.ru. Он выразил уверенность, что курильщикам надо помогать, а не зарабатывать на них.
Ранее директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков рассказал, как уничтожить табачную зависимость. Все дело в изменении образа мышления и поведения.
По его словам, для того, чтобы навсегда отказаться от курения, необходимо мотивировать себя, и найти стимулы к изменению образа мышления и поведения. Врач отметил, что если человек на это неспособен, то он всегда найдет отговорку, чтобы начать снова курить.