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Жизнь

О «простом» способе отучить школьников курить рассказал Онищенко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik раскрыл способ, как заставить школьников бросить курить.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

По мнению Онищенко, проблему можно решить рублем.

«Доступность табака в первую очередь состоит из его экономической доступности. У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых», — сказал он.

И добавил, что необходимо повысить цену табачных изделий и ограничить производство табака на территории России.

Онищенко при этом против борьбы с курением среди школьников с помощью штрафов для родителей, пишет Lenta.ru. Он выразил уверенность, что курильщикам надо помогать, а не зарабатывать на них.

Ранее директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков рассказал, как уничтожить табачную зависимость. Все дело в изменении образа мышления и поведения.

По его словам, для того, чтобы навсегда отказаться от курения, необходимо мотивировать себя, и найти стимулы к изменению образа мышления и поведения. Врач отметил, что если человек на это неспособен, то он всегда найдет отговорку, чтобы начать снова курить.

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