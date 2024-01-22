О сильных толчках в доме сообщают жители центральной части Барнаула

Очевидцы заявляют, что на наружной стороне дома уже есть трещины от крыши до основания.
Также жильцы сообщают, что управляющая компания на проблему не реагирует.
Ранее мощный подземный толчок сотряс Сибирь.
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Жилой дом на пр. Ленина, 161 периодически трясет, сообщает Barnaul 22.
Очевидцы заявляют, что на наружной стороне дома уже есть трещины от крыши до основания.
Также жильцы сообщают, что управляющая компания на проблему не реагирует.
Ранее мощный подземный толчок сотряс Сибирь.
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