О сильных толчках в доме сообщают жители центральной части Барнаула

Трещина на доме в Барнауле.

Очевидцы заявляют, что на наружной стороне дома уже есть трещины от крыши до основания.

Также жильцы сообщают, что управляющая компания на проблему не реагирует.

Ранее мощный подземный толчок сотряс Сибирь.

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