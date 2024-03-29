О скором завершении всемирного погодного явления заявил эксперт. И при чем тут мальчик

В мае наступит нейтральная фаза, сообщает ТАСС. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Эль-Ниньо повышает общемировую температуру — в этот раз на протяжении 8 месяцев подряд средняя глобальная температура была рекордно высокой, указывает Газета.Ru.

Между тем високосный 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Дело в том, что ранее спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. И весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения на континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Феномен

Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — "малыш", "мальчик" (в переводе с испанского). Именно это явление может стать одной из причин рекордной жары.

Годы

Исследователи назвали предшествующие годы "мальчика". Это 2010 и 2016. Причем 2016-й стал самым мощным с 1950 года. Подобные явления наблюдались только в 1982-83 и 1997-98 годах.

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