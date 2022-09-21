О состоянии актера Бурунова рассказала PR-менеджер

Анастасия Сайфулина отметила, что он чувствует себя «нормально».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом
Бурунова доставили в приемное отделение днем 20 сентября.
По информации Mash, он заболел 14 числа. Тест показал положительный результат.
Несмотря на это актер остался дома, где ему стало хуже. ЭКГ показало стабильные результаты. Остальные анализы готовятся.
До госпитализации Сергея Бурунова данные компьютерной томографии показывали, что его легкие в порядке.