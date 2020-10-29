О своем отношении к нетрадиционным бракам откровенно рассказал Путин

«Что касается нетрадиционных методов регулирования. Вы знаете, мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю „с пониманием“, хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно», — сказал президент на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».