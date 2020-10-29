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Жизнь

О своем отношении к нетрадиционным бракам откровенно рассказал Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России с пониманием, но и с определенной настороженностью относятся ко всем нетрадиционным формам регулирования, в том числе и к бракам, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Что касается нетрадиционных методов регулирования. Вы знаете, мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю „с пониманием“, хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно», — сказал президент на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

Как президент, он должен думать о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки «детей на свет не производят», пишет bfm.ru. Таким образом глава государства объяснил свою настороженность.

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