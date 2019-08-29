О тайных знаниях про ласточек и журавлей: народные приметы на 29 августа

После 29 августа завершался сев озимых — считалось, что после этого дня в небе уже не видно ласточек и журавлей, которые летели в теплые края, пишет goroskop.ru.
В норку
Многие сибиряки верят, что с конца лета змеи прячутся по норам.
Специнформация
Кто родился 29 августа, редко вырастает красивым. Но ему от природы даны тайные знания.
Приметы
- Лодки на воде стоят спокойно — к тихой, безветренной осени и мягкой зиме.
- В небе видно улетающих журавлей — к морозам на Покров.
- Журавлей видно в поле — к поздней зиме.
- Много орехов — много хлеба.
- Наступить даже на крошку хлеба в этот день — грех.
Заговоры
Деревенские знахари заговаривали 29 августа укусы насекомых, собак и диких зверей.
Прогноз погоды
29 августа в Алтайском крае: переменная облачность, без осадков. Температура днем от плюс 26 до 31 градуса по Цельсию.
В Барнауле — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный. Температура днем от 26 до плюс 28 градусов.