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Жизнь

О тайных знаниях про ласточек и журавлей: народные приметы на 29 августа

На Руси 29 августа называли Холщовым Спасом — с этого дня начиналась торговля холстом, льном и другими полотнами.

Серые журавли в Егорьевском районе.
Серые журавли в Егорьевском районе.
Аксана Кашлакова в vk.com/usynovi_zakaznik

После 29 августа завершался сев озимых — считалось, что после этого дня в небе уже не видно ласточек и журавлей, которые летели в теплые края, пишет goroskop.ru.

В норку

Многие сибиряки верят, что с конца лета змеи прячутся по норам.

Специнформация

Кто родился 29 августа, редко вырастает красивым. Но ему от природы даны тайные знания.

Приметы

  • Лодки на воде стоят спокойно — к тихой, безветренной осени и мягкой зиме.
  • В небе видно улетающих журавлей — к морозам на Покров.
  • Журавлей видно в поле — к поздней зиме.
  • Много орехов — много хлеба.
  • Наступить даже на крошку хлеба в этот день — грех.

Заговоры

Деревенские знахари заговаривали 29 августа укусы насекомых, собак и диких зверей.

Прогноз погоды

29 августа в Алтайском крае: переменная облачность, без осадков. Температура днем от плюс 26 до 31 градуса по Цельсию.

В Барнауле — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный. Температура днем от 26 до плюс 28 градусов.

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