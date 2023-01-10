О восстановлении озонового слоя Земли заявили ученые

Озоновый слой защищает планету от вредного ультрафиолетового излучения Солнца, указывает «Интерфакс».

За последние четыре года сократились выбросы хлорфторуглеродов. Это химические вещества, выбросы которого в основном осуществлялись на фабриках в Китае.

Сокращение выбросов положительно сказалось на динамике восстановления озонового слоя. По мнению специалистов, это фантастическая новость.

Цифры

Если политика по сокращению выбросов озоноразрушающих веществ останется в силе, озоновый слой восстановится до значений 1980 года примерно к 2066 году в Антарктике, к 2045 году в Арктике и к 2040 году — в остальном мире.

Дыра над Антарктидой

Ранее сообщалось, что озоновая дыра выросла быстрее обычного и превысила размеры Антарктиды. Дыры в озоновом слое приводят к попаданию большего числа солнечной радиации на Землю.

Озоновую дыру впервые обнаружили над Антарктидой в 1980-х годах. По современным представлениям, разрушение озона (трехатомных молекул кислорода) связано с воздействием веществ группы хлорфторуглеродов, наиболее известные из которых — группа фреонов.