О возможности трех новых праздничных дней заявили в Госдуме

В Госдуме считают возможным сделать День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства праздничными днями, заявил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, сообщает агентство городских новостей «Москва» .

«Надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — сказал Вострецов.

Сейчас идет голосование в поддержку предложения о новом праздничном выходном в День космонавтики — 12 апреля, пишет bfm.ru.

Ранее на сайте Российской общественной инициативы появилась петиция о переносе празднования Нового года с 1 января на 1 июля.

В России в силу ее географического положения не хватает солнечных дней, пишет автор.

«Население страны недополучает витамина D. Страдает здоровье, когда в короткий летний период люди работают в офисах, а в новогодние праздники тоже гробят здоровье», — пишет автор.

Решить эту проблему он предлагает переносом новогодних праздников с января на первые две недели июля. У людей прибавится нужных выходных в теплый период времени. Это улучшит здоровье населения, в том числе и психическое, считает автор.