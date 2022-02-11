О загадках шаровых молний подробно рассказал российский исследователь

Главной загадкой в изучении шаровых молний является их долгоживучесть и крайне непредсказуемые моменты появления, рассказал Naked Science замдиректора МИЭМ НИУ ВШЭ Александр Костинский, чья лаборатория занимается исследованием и моделированием развития молний.

В настоящее время науке известно несколько тысяч надежных свидетельств существования шаровых молний.

«В 1970—1980-е собрали у нас тысячи свидетельств появления шаровых молний. В Штатах ученые тоже собирали. То есть сейчас надежных свидетельств — несколько десятков тысяч существует, что шаровая молния есть. Это первое. Второе: большинство случаев ее наблюдения — после обычной молнии или как-то связано с нею. Она, конечно, не в клубок сворачивается. Но это, скорее всего, плазменное явление. Люди, которые попадали, контактировали с ней, получали ожоги — не такие, как от настоящей молнии, она-то почти всегда убивает, но примерно как от сильного электрического удара», — отметил эксперт.

По словам Костинского, главной проблемой феномена является не форма молнии, а способ подпитки энергией, пишет Газета.Ru.

«Проблема шаровой молнии не в ее форме, а в том, за счет чего она так долго живет. Если мы говорим про исследования обычных молний, то их жизнь очень коротка (десятые и сотые доли секунды). Мы знаем, что молнии — это огромные токи, но и они короткоживущие, по сравнению с шаровой молнией. Шаровая молния живет секунды и даже десятки секунд. Главная проблема для ученых — объяснить, почему она так долго живет», — отметил он.

Между тем самое ранее описание шаровой молнии обнаружили исследователи в записях монаха.

Монах-бенедиктинец Гервасий Кентерберийский вел записи в основном о событиях в монастыре Крайстчерч и действиях короля и знати.

Но также нередко описывал природные явления.

Явление

Шаровая молния, согласно свидетельствам очевидцев, обычно имеет диаметр около 25 см, существует продолжительное время и двигается по непредсказуемой траектории.

Несмотря на немалое количество сообщений о наблюдениях, до сих пор нет однозначного объяснения, что она собой представляет и как образуется — некоторые теории вообще объясняют увиденное массовыми галлюцинациями.