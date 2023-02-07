7 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Об известной сибирской актрисе кино для взрослых сняли документальный фильм

О жизни омской порноактрисы Евы Эльфи сняли документальное кино, сообщает ngs.ru. Фильму покажут на международном фестивале Artdocfest в Риге.

Фотограф. Камера.
Фотограф. Камера.
СС0

Фильм «Артем & Ева» расскажет о жизни порноактрисы Евы Эльфи и о том, как она пришла в индустрию фильмов для взрослых.

В фильме снялись сама Ева Эльфи и ее молодой человек Артем. За создание картины взялся режиссер, сценарист и оператор Евгений Милых. Он заявляет, что постарался отразить в киноленте «вопросы целого поколения».

Фильм покажут весной в Риге на международном фестивале документального кино Artdocfest.

26-летняя Ева Эльфи, чье настоящее имя — Юлия Романова, родилась в Омске. В 2018 году она переехала в Москву и начала карьеру в порно. Девушка снимается для таких порностудий, как Brazzers, MetArt, Reality Kings и другие.

Ранее стало известно, кто может умереть во время секса.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость