Об известной сибирской актрисе кино для взрослых сняли документальный фильм

О жизни омской порноактрисы Евы Эльфи сняли документальное кино, сообщает ngs.ru. Фильму покажут на международном фестивале Artdocfest в Риге.

Фильм «Артем & Ева» расскажет о жизни порноактрисы Евы Эльфи и о том, как она пришла в индустрию фильмов для взрослых.

В фильме снялись сама Ева Эльфи и ее молодой человек Артем. За создание картины взялся режиссер, сценарист и оператор Евгений Милых. Он заявляет, что постарался отразить в киноленте «вопросы целого поколения».

Фильм покажут весной в Риге на международном фестивале документального кино Artdocfest.

26-летняя Ева Эльфи, чье настоящее имя — Юлия Романова, родилась в Омске. В 2018 году она переехала в Москву и начала карьеру в порно. Девушка снимается для таких порностудий, как Brazzers, MetArt, Reality Kings и другие.

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