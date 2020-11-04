Обь названа самой грязной рекой России

Как пишет «Коммерсантъ», Обь второй год подряд становится самой грязной рекой России.
В министерском докладе указано, что в Оби находится почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот.
С нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении Оби. Там предельно допустимые концентрации превышены в 9−10 раз. А кислорода местами в реке всего 1,06 миллиграмма на литр (минимально допустимое значение — 4 миллиграмма на литр).
«Еще в 2017 году Обь потеряла питьевое значение, чем обязана заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска: далеко не все они обзавелись современными очистными сооружениями», — сказано в докладе.
Не лучше экологическое состояние и Волги, занявшей второе место в антирейтинге. На эту реку приходится 40% всех загрязненных сточных вод России. Это примерно 2,5 млн тонн в год.
В этом виноваты и предприятия, и люди, поскольку не менее 45 млн человек постоянно проживают на берегу Волги.
«Современная Волга уже не река, а каскад водохранилищ. Череда ГЭС, пропуская через турбины воду, нагревают ее и лишают кислорода. Сейчас Минприроды реализует проект „Оздоровление Волги“, его цель — втрое сократить к 2024-му объем сточных вод, попадающих в реку», — сообщается в докладе.