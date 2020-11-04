Обь названа самой грязной рекой России

Министерство природы РФ представило ежегодный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в РФ». В нем названа десятка самых грязных рек России. Великая сибирская река Обь заняла в антирейтинге первое место.

Как пишет «Коммерсантъ», Обь второй год подряд становится самой грязной рекой России.

В министерском докладе указано, что в Оби находится почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот.

С нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении Оби. Там предельно допустимые концентрации превышены в 9−10 раз. А кислорода местами в реке всего 1,06 миллиграмма на литр (минимально допустимое значение — 4 миллиграмма на литр).

«Еще в 2017 году Обь потеряла питьевое значение, чем обязана заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска: далеко не все они обзавелись современными очистными сооружениями», — сказано в докладе.

Не лучше экологическое состояние и Волги, занявшей второе место в антирейтинге. На эту реку приходится 40% всех загрязненных сточных вод России. Это примерно 2,5 млн тонн в год.

Поисковая операция на Волге. 34.mchs.gov.ru

В этом виноваты и предприятия, и люди, поскольку не менее 45 млн человек постоянно проживают на берегу Волги.