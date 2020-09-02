Об одном из самых полезных продуктов на планете рассказали медики

Одним из самых полезных продуктов на планете являются яйца, считают диетологи из академического центра медицинских наук в Далласе, пишет Cursorinfo .

Несмотря на то, что даже одно яйцо содержит 372 миллиграмма холестерина, этот продукт является источником животного белка, холина, железа, цинка и других важных микроэлементов.

Яйца улучшают работу и здоровье мозга. А также помогают регулировать аппетит, защищают от врожденных дефектов во время беременности благодаря холину и фолиевой кислоте, а также витамину B12.

Яйца улучшают зрение, помогают укреплять кости благодаря витамину D, пишет «Росбалт».

Ранее ученые назвали продукты, которые продлевают молодость кожи. «Омолодить» организм способны продукты с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов — в частности, различные овощи и фрукты.