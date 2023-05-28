28 мая
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Жизнь

Об опасности проживания на побережье Черного моря предупредил авторитетный исследователь

Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить или обратить вспять, уверен турецкий ученый, геолог Осман Бекташ, пишет bTV.

Черное море летом.
Черное море летом.
pixabay.com.

Дело в том, что повышение температуры выше климатических норм влияет на его структуру.

Море состоит из трех слоев. На дне — ядовитые газы, в промежуточном слое, температура составляет не выше 8 градусов по Цельсию, своего рода кондиционер. А в верхнем, кислородном, живут рыбы и другие морские обитатели, указывает Lenta.ru.

Но "кондиционер" из-за глобального потепления климата начал истончаться.

И ядовитые газы из нижнего слоя в будущем смешаются с верхним и будут угрожать тем, кто живет у моря. Не застрахованы от этой напасти и люди.

Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду. Это произойдет и з-за поднятия уровня Мраморного моря. Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников. Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей.

Для защиты дворцов необходимо возвести стены.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.

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