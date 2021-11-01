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Жизнь

В правительстве Алтайского края приняли решение по поводу оптимизации онкодиспансера

В правительстве Алтайского края обсудили оптимизацию торакальных отделений в краевом онкодиспансере. О ситуации доложил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Онкологический диспансер.
Онкологический диспансер.
Анна Зайкова.

Он привел уже известные аргументы в пользу закрытия одного из отделений, при этом добавил, что количество коек в оставшемся увеличится с 45 до 50.

По оценке главного врача онкодиспансера Игоря Вихлянова, этого количества достаточно для лечения больных с опухолями бронхолегочной системы, пищевода и желудка.

Медицинский персонал отделения, перепрофилируемого в химиотерапевтическое, с пониманием отнесся к новым правилам организации оказания медпомощи и остается работать, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главный врач онкодиспансера &quot;Надежда&quot; Игорь Вихлянов.
Главный врач онкодиспансера «Надежда» Игорь Вихлянов.
Дмитрий Лямзин.

В химиотерапевтических отделениях онкодиспансера добавится 55 коек.

С 1 января 2022 года заведовать торакальным отделением будет хирург Иван Дегтярев.

Пока руководящему другим отделением Александру Агееву предложили возглавить отделение телемедицины с сохранением его уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения.

Агеев взял время, чтобы рассмотреть это предложение.

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