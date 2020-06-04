Об особенностях парада на Красной площади рассказали военные

Костяк участников парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве составят военнослужащие с иммунитетом к новому коронавирусу, сообщили в Минобороны.

Авиация на Параде Победы в Москве, 2014 год.

Кроме шествия военных запланированы пролет воздушной техники и салют, как это было 24 июня 1945 года.

По главной площади страны проедут 225 единиц военной техники, в том числе машины времен Великой Отечественной войны — легендарные танк Т-34/85 и самоходные установки Су-100.

По брусчатке промаршируют 14 тыс. солдат и офицеров. В небе над Кремлем под музыку времен войны пролетят 55 самолетов и 20 вертолетов, а вечером состоится салют, аналогичный тому, который москвичи увидели ровно 75 лет назад, рассказал собеседник «Известий» из Минобороны.

Парад готовится с соблюдением строжайших мер профилактики, пишет ura.ru.

«Все участники парада ежедневно проходят медосмотр и несколько раз в неделю экспресс-тестирование. Кроме того, они получат препараты для профилактики ОРЗ», — отметил военный.

Парад Победы в Москве. 2019 год. kremlin.ru

Указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что среда, 24 июня, становится выходным днем.

В этот день в Москве будет проведен праздничный военный парад в честь юбилейный победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вечером этого же дня состоится грандиозный праздничный салют. Свои мероприятия в честь 75-летия Победы обязаны провести и регионы России.

24 июня в качестве даты выбрано неслучайно — в этот день 75 лет назад на Красной площади состоялся Парад Победы, который принимал «отец народов» Иосиф Сталин.

А вот общественная акция «Бессмертный полк» пройдет 26 июля также по всей стране.

В указе президента отмечается, что хотя 24 июня и станет нерабочим днем, но работодатели, в том числе и государственные, обязаны сохранить людям зарплату.