Всероссийская акция «Бессмертный полк» перенесена на июль

Президент РФ Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» пройдет 26 июля, так как сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию.

Президент отметил, что строгие меры безопасности при проведении «Бессмертного полка», который объединяет «миллионы наших граждан», обеспечить невозможно, пишет «Коммерсантъ».

«Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Поэтому предлагаю тем не менее провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы — День военно-морского флота», — сказал глава государства в ходе общения с министром обороны Сергеем Шойгу.

COVID-19

Специалисты будут следить за ситуацией с коронавирусом. Если, по их мнению, обеспечить безопасность в полной мере будет нельзя, то марш может быть перенесен «на другие, более поздние сроки».

Парад Победы назначен на 24 июня.

2019-й

В 2019 году в шествии «Бессмертного полка» по России участвовало более 10 млн человек.