Об особенностях получения цифровых шенгенских виз рассказали россиянам

Новой онлайн-платформой смогут воспользоваться граждане 102 стран, в том числе и России.

Путешественникам будут доступны функции подачи заявления и оплаты визового сбора.

Чтобы получить визу нового типа, необходимо загрузить на онлайн-платформу отсканированный загранпаспорт, медицинскую страховку, авиабилеты и другие документы, обязательные для традиционный подачи заявлений, напоминает Lenta.ru.

В Еврокомиссии также отметили — туристам, которые подают заявление на шенгенскую визу впервые, нужно явиться в консульство для сдачи биометрических данных. Это же требование касается и тех, кто сдавал биометрию более 59 месяцев назад.

Цифровая виза будет выдаваться в формате 2D-штрих-кода, подписанного с помощью криптографических технологий.

Ранее Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и аннулировать визы олигархам.