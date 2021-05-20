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Жизнь

Обама рассказал всю правду про секретные фотографии НЛО

Экс-президент США Барак Обама неожиданно рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии НЛО, сообщает РИА «Новости».

Барак Обама.
Барак Обама.
открытые источники (CC0)

Обама отметил, что в 2008 году, когда он стал президентом, попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций.

«Сотрудники администрации провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ», — рассказал он в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

При этом экс-президент отметил, что существуют фотографии и видео летающих объектов, происхождение которых не установлено.

«Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», — признался Обама.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как инопланетяне стучались на МКС.

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