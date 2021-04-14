Рогозин поведал Урганту о том, как инопланетяне стучались на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время ток-шоу «Вечерний Ургант» рассказал о причине появления трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).

На вопрос ведущего Ивана Урганта о том, из-за чего дыра-то была на МКС, Рогозин отшутился и сказал, что она могла появиться из-за попытки инопланетян войти на станцию.

«Вы не поверите — инопланетяне! Стучались. Им не открывали, решили другим образом войти. Заделали отверстие», — заявил глава Роскосмоса.

И добавил, что это была не дыра, а технологическое отверстие, пишет strana.ua.

Что произошло

В конце февраля в корпусе российского модуля выявили не одну, а шесть трещин, из-за которых и происходит утечка воздуха.

Рогозин рассказал о планах посылать в космос сварщиков. Глава Роскосмоса рассказал о разработке ускоренной программы подготовки к космическому полету, которая позволит в случае необходимости отправлять в космос различных специалистов.

Советы бывалого

Между тем вопрос похищений пришельцами людей остается спорным, и чаще всего это имеет отношение к людским фантазиям, но есть и случаи, которые имели место, рассказал директор центра уфологических исследований Валерий Уваров.

«Исходя из моего опыта, могу сказать, что если мы рассмотрим те случаи, которые были, то, как правило, если человек сразу же высказывал в любой форме свое нежелание быть взятым на борт, то его не брали. Принцип этот, по моим личным наблюдениям, работает как и некий „закон свободной воли“ и является у пришельцев ключевым», — рассказывает уфолог.

Необъяснимо , но факт

Altapress.ru ранее писал о том, что НЛО в небе могут помешать пилотам. Так, в январе 2001 года над аэропортом Барнаула на несколько часов «завис» яркий шар.

Даже после небольшого исследования работники аэропорта не смогли установить происхождение светящегося предмета. Соблюдая инструкцию, один из экипажей отказался взлетать, а второй — выбрал другой аэродром для посадки.