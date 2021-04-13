Рогозин рассказал о планах посылать в космос сварщиков

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в программе « Вечерний Ургант » на Первом канале о планах посылать в космос сварщиков и назвал самые любимые фильмы.

Рогозин рассказал о разработке ускоренной программы подготовки к космическому полету, которая позволит в случае необходимости отправлять в космос различных специалистов.

«Представьте себе, когда может разыграться какая-то нештатная ситуация. И мы должны срочно отправить какого-то специалиста… биолога, астронома, физика… сварщика! А для того, чтобы он там справился со своей задачей, надо его оперативно подготовить», — отметил он.

В тройку самых любимых космических фильмов Рогозина входят «Укрощение огня» и «Салют-7».

«"Укрощение огня» — мой самый любимый фильм. Очень хороший фильм — «Салют-7″. Третий фильм еще не снят, он будет скоро снят», — рассказал «главный космонавт».

Ранее Рогозин сообщил, сколько ракет в год может выдержать Роскосмос. А также потратит 1 млрд рублей на проверку надежности ракет.