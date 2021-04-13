13 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Рогозин рассказал о планах посылать в космос сварщиков

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале о планах посылать в космос сварщиков и назвал самые любимые фильмы.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

Рогозин рассказал о разработке ускоренной программы подготовки к космическому полету, которая позволит в случае необходимости отправлять в космос различных специалистов.

«Представьте себе, когда может разыграться какая-то нештатная ситуация. И мы должны срочно отправить какого-то специалиста… биолога, астронома, физика… сварщика! А для того, чтобы он там справился со своей задачей, надо его оперативно подготовить», — отметил он.

В тройку самых любимых космических фильмов Рогозина входят «Укрощение огня» и «Салют-7».

«"Укрощение огня» — мой самый любимый фильм. Очень хороший фильм — «Салют-7″. Третий фильм еще не снят, он будет скоро снят», — рассказал «главный космонавт».

Ранее Рогозин сообщил, сколько ракет в год может выдержать Роскосмос. А также потратит 1 млрд рублей на проверку надежности ракет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость