Рогозин рассказал, сколько ракет в год может выдержать Роскосмос

Гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что предприятия госкорпорации способны обеспечить запуск не менее 45 ракет в год, сообщает РИА «Новости» .

Рогозин отметил, что Китай запускает много легких ракет — поэтому КНР и обгоняет Россию в общем зачете.

«Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжелого классов», — заверил глава Роскосмоса на «Королевских чтениях».

При этом он подчеркнул, что «ракеты пустыми не летают». Поэтому пусков может быть и больше, если предприятия корпорации получат больше заказов на полезную нагрузку.

Ранее сообщали, что Роскосмос потратит 1 млрд рублей на проверку надежности ракет.