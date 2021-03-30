Рогозин рассказал, сколько ракет в год может выдержать Роскосмос

Рогозин отметил, что Китай запускает много легких ракет — поэтому КНР и обгоняет Россию в общем зачете.
«Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжелого классов», — заверил глава Роскосмоса на «Королевских чтениях».
При этом он подчеркнул, что «ракеты пустыми не летают». Поэтому пусков может быть и больше, если предприятия корпорации получат больше заказов на полезную нагрузку.
Ранее сообщали, что Роскосмос потратит 1 млрд рублей на проверку надежности ракет.