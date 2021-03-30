Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Рогозин рассказал, сколько ракет в год может выдержать Роскосмос

Гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что предприятия госкорпорации способны обеспечить запуск не менее 45 ракет в год, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

Рогозин отметил, что Китай запускает много легких ракет — поэтому КНР и обгоняет Россию в общем зачете.

«Физически мы сегодня можем обеспечить в год не менее 45 пусков ракет среднего и тяжелого классов», — заверил глава Роскосмоса на «Королевских чтениях».

При этом он подчеркнул, что «ракеты пустыми не летают». Поэтому пусков может быть и больше, если предприятия корпорации получат больше заказов на полезную нагрузку.

Ранее сообщали, что Роскосмос потратит 1 млрд рублей на проверку надежности ракет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость