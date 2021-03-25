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Жизнь
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Советы бывалого: как надо себя вести, чтобы не стать жертвой инопланетян

Вопрос похищений пришельцами людей остается спорным, и чаще всего это имеет отношение к людским фантазиям, но есть и случаи, которые имели место, рассказал директор центра уфологических исследований Валерий Уваров, пишет NEWS.ru.

НЛО на Алтае
НЛО на Алтае
Александра Аксенова

«Исходя из моего опыта, могу сказать, что если мы рассмотрим те случаи, которые были, то, как правило, если человек сразу же высказывал в любой форме свое нежелание быть взятым на борт, то его не брали. Принцип этот, по моим личным наблюдениям, работает как и некий „закон свободной воли“ и является у пришельцев ключевым», — рассказывает уфолог.

При этом эксперт отметил, что инопланетяне не переступают через этот принцип ни при каких обстоятельствах, кроме одного.

«Так называемое „похищение“ может быть осуществлено, если оно не связано с попыткой спасти или вытащить человека из какой-то критической ситуации, которую он не знает или не понимает. В этом случае это можно даже назвать помощью», — заключил Уваров.

Необъяснимо, но факт

Altapress.ru ранее писал о том, что НЛО в небе могут помешать пилотам. Так, в январе 2001 года над аэропортом Барнаула на несколько часов «завис» яркий шар.

Даже после небольшого исследования работники аэропорта не смогли установить происхождение светящегося предмета. Соблюдая инструкцию, один из экипажей отказался взлетать, а второй — выбрал другой аэродром для посадки.

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