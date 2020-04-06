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6 апреля 8°C
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11 обезьян не могут вернуть в Барнаул с гастролей

Организаторы передвижной выставки обезьян не смогли вывезти животных из Иркутска обратно в родной Барнаул из-за финансовых трудностей, сообщает «Комсомольская правда — Иркутск».

Обезьяна.
Обезьяна.
СС0

Организаторы не нашли средств для переезда, так как выставка не работает из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Подопечных решили оставить в Иркутске.

«Никто в мире не ожидал, что так трагически развернутся события. Животные не виноваты в людских бедах. Надеемся, что мы сумеем продержаться», — отмечают сотрудники Сибирского зоопарка в Иркутске, которые согласились принять животных.

Речь идет об 11 обезьянах: мангобей, гиббон, мартышки Вольфа и краснохвостая и другие приматы. Всем животным примерно 6−8 лет. Нескольких работники зверинца взяли домой на передержку, рассказал директор Сибирского зоопарка Андрей Абрамов.

Также он добавил, что животные останутся в зоопарке навсегда.

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