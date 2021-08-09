Обгоревших кошек эвакуировали из якутского села. Люди остались у сгоревших домов

В Якутии зоозащитники приехали в село Бяс-Кюель, чтобы помочь пострадавшим от пожара животным, сообщает в своем Instagram волонтерка Злата Сычева.

Накануне в соцсетях сообщили, что в результате лесных пожаров в селе сгорело более 30 домов.

«Из Якутска направились множество волонтеров для оказания помощи. Зооволонтеры не остались в стороне. На пепелище остались животные, в том числе раненые и погибшие», — рассказала Сычева.

Скооперировались волонтеры из разных движений, к ним примкнули неравнодушные люди — всего 16 человек.

«Кошек на пепелище нашли пять и котенка, четыре пострадали сильно, одна киса не пострадала, у всех кошек стресс после огня <…> Много погибших животных — кролики, курицы, кошки, собаки на цепях. Есть те, кого успели спасти, и мы хотели забрать их в город, но местные попросили не забирать — будут присматривать за собаками и кормить их», — отметила зоозащитница.

Сычева подчеркнула, что глава Якутии пообещал восстановить дома за счет местного бюджета, а пока что люди ожидают мизерную компенсацию.

«Я очень сочувствую семьям, которые потеряли свои дома и все нажитое. Люди находятся в тяжелом положении, им однозначно нужна помощь психологов, поддержка государства. Люди остались один на один со своей бедой. Прочитала в новостях, что им выдадут компенсацию — 30 тыс. рублей на человека. Да вы издеваетесь?» — задала девушка риторический вопрос.

Также ее интересует, почему допустили пожары. Примечательно, что якутские активисты говорили о возгораниях, когда они занимали небольшую площадь, но власти заявляли, что проблем нет.

«Сейчас огонь подходит к другим деревням. Страдает наша республика, природа, люди, животные, наш лес и воздух! Сколько лет нужно, чтобы выросло одно дерево? А сколько гектаров горит сейчас? Ей-богу, злюсь! Как можно это было допустить?!» — возмущается Сычева.

По озвученным несколько дней назад данным, в Якутии горело около 4,5 млн гектаров леса, прирост за сутки — примерно 250 тыс. гектаров (площадь государства Люксембург).

Дым от лесных пожаров накрыл площадь в 5,3 млн кв. километров — это 530 млн гектаров. Для сравнения, площадь Евросоюза — 4,2 млн кв. километров.