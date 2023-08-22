23 августа
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Жизнь

Обиженная девушка попала под суд за оскорбление работодателя в Рубцовске

Соискательница возмутилась после получения отказа в трудоустройстве.

Проблемы с телефоном.
Проблемы с телефоном.
freepik.com/wayhomestudio

В марте 19-летняя девушка откликнулась на вакансию, которую разместили на "Авито".

После уточнения деталей она получила отказ от работодателя. Это ей не понравилось и рубцовчанка написала гневное сообщение с оскорблениями.

Потерпевший тоже отправил свой «ответ», только в адрес прокуратуры, сообщает Управление юстиции Алтайского края.

Суд признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде штрафа 3 тыс. рублей.

Ранее женщина оказалась должна Wildberries 86,5 тыс. рублей за отказ от товаров.

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