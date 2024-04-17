Многие барнаульцы часто жалуются в социальных сетях на отсутствие терминала в автобусах и маршрутках, но правы они бывают не во всех случаях.
Водители некоторых автобусов могут отказать им в оплачивании проезда терминалом и попросить наличные.
Какие маршруты обязаны иметь терминал
Напомним, что барнаульские маршруты делятся на регулируемые и нерегулируемые. В первом случае транспортные компании работают по контрактам, а размер платы за проезд регулируют власти города. Во втором — перевозчики обслуживают маршруты, получив свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрутов, и сами выставляют свои тарифы.
Также маршруты делятся и по «валидаторному» признаку. Терминалами в обязательном порядке должны быть оснащены автобусы, чьи маршруты регулируются.
Перевозчики, производящие проезд по нерегулируемым маршрутам, вправе сами решать, устанавливать им терминал в автобус или нет. Это подтверждают власти города.
В Барнауле работает порядка 79 маршрутов, 60 из которых считаются регулируемыми. Остальные 19 относятся к нерегулируемым. Теоретически в таких автобусах терминала может и не быть, но и здесь все не так просто.
Сегодня, 16 апреля, жители Новоалтайска неожиданно узнали, что стоимость проезда на межгородских автобусах выросла на пять рублей. Цена за билет до Барнаула поднялась с 55-ти до 60-ти рублей. Об этом пишет «МК на Алтае».
Большая часть нерегулируемых маршрутов присоединена к электронной системе оплаты проезда. В них и должны быть установлены терминалы. К остальным претензий иметься не должно и они могут работать за наличный расчет.
В число нерегулируемых маршрутов входят автобусы: №6, №18, №29, №47, №50, №76, №65. Там можно встретить объявление с просьбой рассчитываться наличными и указанием, что терминал в автобусе отсутствует.
Можно ли оплачивать проезд переводом на счет водителя
Практика перевода на карту или по номеру телефона водителю стала довольно частой, однако она является незаконной. Если маршрут подключен к электронной системе, а транспортный терминал отсутствует, то пассажир вправе не оплачивать проезд.
Транспортный терминал обязательно должен быть в рабочем состоянии.
За порядком оплаты проезда следит профильный комитет администрации Барнаула и не только. Налоговая служба тоже отслеживает любителей переводов на карту, ведь эти деньги в большинстве случаев уходят на личный счет водителя.
Ранее сообщалось, что на маршрутах Новоалтайск — Барнаул неожиданно подняли стоимость проезда.
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