Пассажиры имеют право требовать терминалы для безналичного расчета за проезд в транспорте, однако не во всех автобусах. В каких случаях перевозчикам можно делать исключения, рассказал «Толк».

Многие барнаульцы часто жалуются в социальных сетях на отсутствие терминала в автобусах и маршрутках, но правы они бывают не во всех случаях.

Водители некоторых автобусов могут отказать им в оплачивании проезда терминалом и попросить наличные.

Какие маршруты обязаны иметь терминал

Напомним, что барнаульские маршруты делятся на регулируемые и нерегулируемые. В первом случае транспортные компании работают по контрактам, а размер платы за проезд регулируют власти города. Во втором — перевозчики обслуживают маршруты, получив свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрутов, и сами выставляют свои тарифы.

Новые барнаульские автобусы. Минтранс Алтайского края.

Также маршруты делятся и по «валидаторному» признаку. Терминалами в обязательном порядке должны быть оснащены автобусы, чьи маршруты регулируются.

Перевозчики, производящие проезд по нерегулируемым маршрутам, вправе сами решать, устанавливать им терминал в автобус или нет. Это подтверждают власти города.

В Барнауле работает порядка 79 маршрутов, 60 из которых считаются регулируемыми. Остальные 19 относятся к нерегулируемым. Теоретически в таких автобусах терминала может и не быть, но и здесь все не так просто.

Большая часть нерегулируемых маршрутов присоединена к электронной системе оплаты проезда. В них и должны быть установлены терминалы. К остальным претензий иметься не должно и они могут работать за наличный расчет.

В число нерегулируемых маршрутов входят автобусы: №6, №18, №29, №47, №50, №76, №65. Там можно встретить объявление с просьбой рассчитываться наличными и указанием, что терминал в автобусе отсутствует.

Банковская карта. Терминал. СС0

Можно ли оплачивать проезд переводом на счет водителя

Практика перевода на карту или по номеру телефона водителю стала довольно частой, однако она является незаконной. Если маршрут подключен к электронной системе, а транспортный терминал отсутствует, то пассажир вправе не оплачивать проезд.

Транспортный терминал обязательно должен быть в рабочем состоянии.

За порядком оплаты проезда следит профильный комитет администрации Барнаула и не только. Налоговая служба тоже отслеживает любителей переводов на карту, ведь эти деньги в большинстве случаев уходят на личный счет водителя.

Ранее сообщалось, что на маршрутах Новоалтайск — Барнаул неожиданно подняли стоимость проезда.

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