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Жизнь

Облако солнечной плазмы окутало Землю

1 июня Землю накрыло облако плазмы, выброшенной Солнцем 28 мая, сообщает spaceweather.com.

Солнце.
Солнце.
СС0

Нынешний выброс плазмы является самым ярким и быстрым, зафиксированным в новом 25-м солнечном цикле.

Жители широт, близких к полюсам, увидят «хорошее световое шоу» — полярное сияние. Также вероятны геомагнитные бури, однако отмечается, что они будут незначительными, пишет «Росбалт».

До Земли долетит только периферийная часть облака.

Пятна на Солнце

Солнечный цикл связан с частотой появления и активностью пятен на Солнце. В период максимума пятен может наблюдаться несколько сотен. В периоды минимума их очень мало или нет вообще.

Здоровье

На этот период рекомендовано отказаться от физических нагрузок, предельно внимательно следить за собой.

В числе последствий магнитных бурь называют повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.

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