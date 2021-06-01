Облако солнечной плазмы окутало Землю

Нынешний выброс плазмы является самым ярким и быстрым, зафиксированным в новом 25-м солнечном цикле.
Жители широт, близких к полюсам, увидят «хорошее световое шоу» — полярное сияние. Также вероятны геомагнитные бури, однако отмечается, что они будут незначительными, пишет «Росбалт».
До Земли долетит только периферийная часть облака.
Пятна на Солнце
Солнечный цикл связан с частотой появления и активностью пятен на Солнце. В период максимума пятен может наблюдаться несколько сотен. В периоды минимума их очень мало или нет вообще.
Здоровье
На этот период рекомендовано отказаться от физических нагрузок, предельно внимательно следить за собой.
В числе последствий магнитных бурь называют повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.