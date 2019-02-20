Обнаружен единственный в мире абсолютно черный императорский пингвин

По мнению ученых, такой окрас — результат генетической мутации под названием меланизм.

Пингвину повезло дожить до взрослого возраста — ведь из-за своего цвета он намного заметней для хищников, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде после шторма стая императорских пингвинов застряла в ледяной низине и не могла выбраться наверх по скользким склонам. На помощь им пришли репортеры BBC Earth, которые снимали серию документального фильма.

Люди сначала не хотели вмешиваться в ситуацию, опасаясь негативных последствий вторжения в живую природу. Однако положение пингвинов становилось критическим — пингвинята начали гибнуть от голода.

Тогда репортеры соорудили ступени, по которым пингвины выбрались из ловушки.