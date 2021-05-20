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Жизнь

«Безумие остановлено»: барнаульцы одобрили компромиссный проект Мизюлинской рощи

Обновленный проект по благоустройству Мизюлинской рощи показали жителям прилегающего микрорайона. Очередная встреча инициативной группы с проектировщиками и подрядчиками прошла в администрации Барнаула накануне.

Проект Мизюлинской рощи.
Проект Мизюлинской рощи.
barnaul.org

Разработчики скорректировали схему пешеходных зон, места расположения детских площадок и других объектов, что позволит максимально сохранить деревья и зеленые насаждения. Это было одним из главных пожеланий горожан.

Ранее представители инициативной группы отказались от создания площадки для выгула собак.

Согласно новому проекту, вместо этого появятся две игровые площадки для детей.

Собрание в Мизюлинской роще.
Собрание в Мизюлинской роще.
t. me/Lenina59A

Решили и вопрос установки камер видеонаблюдения. Необходимые средства предусмотрели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В ближайшее время жители микрорайона определят, какие виды дорожного покрытия будут использоваться при строительстве пешеходных дорожек и какие деревья высадят в роще.

«Проект был изменен. И хоть сейчас достаточно активно обсуждаются детали, можно зафиксировать победу здравого смысла. По крайней мере безумие остановлено», — пишет Telegram-канал «Ленина 59-А».

История с Мизюлинской рощей началась после того, как в проекте благоустройства обнаружилась вырубка более сотни деревьев.

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