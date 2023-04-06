6 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Оборонный завод «Барнаултрансмаш» получит 4 млрд рублей от «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» направит более 4 млрд рублей на модернизацию завода «Барнаултрансмаш» в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС.

На барнаульском заводе механических прессов. Колесные диски.
На барнаульском заводе механических прессов. Колесные диски.
mechpress.info

Больше 4 млрд рублей планируют направить в течение трех лет. Их вложат в покупку нового оборудования. расширение производственных помещений и повышение заработной платы до 70 тыс. рублей.

«Деньги будут направлены на то, чтобы расширить здесь узкие места, реализовать обновление где-то парка станочного, где-то логистику подправить и так далее. Все это будет сделано. Но самое главное, что намного больше людей нужно, чтобы работало на предприятии, чем это было раньше», — подчеркнул глава Алтайского края Виктор Томенко

С началом СВО увеличился оборонзаказ, для этого предприятию нужны дополнительные кадры. Численность работников компании увеличилась на 853 человека. Вместе с этим, дополнительная потребность в сотрудниках составляет еще более 1000 человек.

Завод «Барнаултрансмаш» занимается производством специализированных дизелей и дизель-генераторных установок для Минобороны РФ. Недавно его посетил Виктор Томенко.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость