Оборонный завод «Барнаултрансмаш» получит 4 млрд рублей от «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» направит более 4 млрд рублей на модернизацию завода «Барнаултрансмаш» в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС .

Больше 4 млрд рублей планируют направить в течение трех лет. Их вложат в покупку нового оборудования. расширение производственных помещений и повышение заработной платы до 70 тыс. рублей.

«Деньги будут направлены на то, чтобы расширить здесь узкие места, реализовать обновление где-то парка станочного, где-то логистику подправить и так далее. Все это будет сделано. Но самое главное, что намного больше людей нужно, чтобы работало на предприятии, чем это было раньше», — подчеркнул глава Алтайского края Виктор Томенко

С началом СВО увеличился оборонзаказ, для этого предприятию нужны дополнительные кадры. Численность работников компании увеличилась на 853 человека. Вместе с этим, дополнительная потребность в сотрудниках составляет еще более 1000 человек.

Завод «Барнаултрансмаш» занимается производством специализированных дизелей и дизель-генераторных установок для Минобороны РФ. Недавно его посетил Виктор Томенко.