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Жизнь

Обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Почему 10 сентября обязательно нужно съесть грибной пирожок

10 сентября православные отмечают Обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Рассказываем, какие приметы с ритуалами в этот день сулят теплую осень и приумножают здоровье.

Церковь. Религия. Кадило
Церковь. Религия. Кадило
СС0

Кто такой Иов Почаевский?

Преподобный Иов Почаевский родился в середине 16 века в Галиции. В десятилетнем возрасте он оставил родительский дом и попросил игумена ближайшего Угорницкого монастыря позволить ему служить в обители.

Своим усердием Иов завоевал любовь монастырского братства. Через время он постригся в монахи и был рукоположен в священнический сан.

Преподобный игуменствовал вплоть до 1649 года. Преемника он назначил себе в почти столетнем возрасте. Но участвовать в важных делах обители не перестал.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

2 ноября 1651 года святой получил откровение о своей близкой кончине, а 9 ноября отошел в мир иной.

Иова погребли неподалеку от пещеры. Над его могилой часто видели чудное сияние. Через 7 лет после кончины Преподобный трижды явился во сне митрополиту Киевскому Дионисию с известием о том, что пришло время открывать его святые мощи.

Нетленные мощи святого перенесли в храм Живоначальной Троицы. Они исцелили от недугов множество людей.

Что следует делать 10 сентября?

Пирожки.
Пирожки.
открытые источники в интернете

Прародители считали, что в этот день важно съесть грибной пирожок. Дело в том, что 10 числа крестьяне вывозили с полей последнее сено и укладывали его в скирды. Чтобы сена было много и на следующий год, а здоровье и удача только приумножались, на Руси в праздник ели пирожки с лесными дарами — в частности, грибами. Ведь они, по поверью, накапливают положительную энергию земли.

Что запрещено на Обретение мощей

Ни в коем случае нельзя:

  • Ходить в лес. Иначе есть вероятность заблудиться;
  • Разговаривать с тещей и свекровью — беседы с ними могут привести к болезням;
  • Ругаться и спорить.
Ссора. Конфликт.
Ссора. Конфликт.
unsplash.com/

Приметы 10 сентября

  • Дождь с грозой — к теплой осени;
  • Журавли не улетают на зимовку — к поздним заморозкам;
  • Березы пожелтели — к хорошему урожаю опят;
  • Сухая погода — к запоздалой зиме.
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