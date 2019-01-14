Обрезание Господне 2019: в чем смысл и что нельзя делать в праздник

Обрезание Господне православная церковь отмечает 14 января 2019, на восьмой день от Рождества Христова. Этот праздник известен меньше, чем другие, но в нем есть важный для христиан смысл. Рассказываем, в чем суть Обрезания Господня и что нельзя делать в этот день.