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Обрезание Господне 2019: в чем смысл и что нельзя делать в праздник

Обрезание Господне православная церковь отмечает 14 января 2019, на восьмой день от Рождества Христова. Этот праздник известен меньше, чем другие, но в нем есть важный для христиан смысл. Рассказываем, в чем суть Обрезания Господня и что нельзя делать в этот день.

Церковь, религия.
Церковь, религия.
altapress.ru

Обрезание Господне: в чем смысл праздника?

По еврейскому обычаю, на восьмой день после рождения каждый мальчик должен пройти через обрезание, пишет «Фома». Сын Девы Марии тоже прошел этот обряд и получил имя Иисус.

Согласно толкованию отцов Церкви, Господь принял обрезание, чтобы показать пример, как людям нужно неукоснительно исполнять божественные заповеди и ограничивать греховные страсти, пишет pravoslavie.ru.

Апостол Павел писал, что впоследствии обряд обрезания уступил место крещению. Иными словами, традиция плотского обрезания у христиан заменилось обрезанием духовным.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Что нельзя делать в праздник Обрезания Господня?

14 января 2019 не нужно ссориться, ругаться с близкими, завидовать и желать зла.

Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно.

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