Обрезание Господне 2019: в чем смысл и что нельзя делать в праздник

Обрезание Господне: в чем смысл праздника?
По еврейскому обычаю, на восьмой день после рождения каждый мальчик должен пройти через обрезание, пишет «Фома». Сын Девы Марии тоже прошел этот обряд и получил имя Иисус.
Согласно толкованию отцов Церкви, Господь принял обрезание, чтобы показать пример, как людям нужно неукоснительно исполнять божественные заповеди и ограничивать греховные страсти, пишет pravoslavie.ru.
Апостол Павел писал, что впоследствии обряд обрезания уступил место крещению. Иными словами, традиция плотского обрезания у христиан заменилось обрезанием духовным.
Что нельзя делать в праздник Обрезания Господня?
14 января 2019 не нужно ссориться, ругаться с близкими, завидовать и желать зла.
Не стоит злоупотреблять алкоголем.
Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно.