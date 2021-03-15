Общественный транспорт Барнаула теперь будет охранять Росгвардия

Росгвардия заключила договор с барнаульской транспортной компанией на охрану 12 автобусов, которые курсируют по трем маршрутам. Об этом сообщили в краевом управлении ведомства.

В каждой машине есть система позиционирования, с которой интегрируется кнопка тревожной сигнализации. В экстренном случае водитель автобуса может вызвать ближайший наряд вневедомственной охраны.

Охраняемые Росгвардией автобусы помечают специальными наклейками.

Росгвардия охраняет автобусы. rosguard.gov.ru

«В барнаульском общественном транспорте периодически случаются неприятные инциденты. В основном это конфликты между пассажирами, карманные кражи, нарушение общественного порядка нетрезвыми гражданами. Водитель и кондуктор не всегда могут справиться с такими ситуациями, да это и не входит в их обязанности. Обеспечение безопасности граждан и их имущества — это задача правоохранительных органов», — отметил начальник отдела вневедомственной охраны по Барнаулу майор Дмитрий Касьянов.

Также планируется заключить договор на охрану еще 16 автобусов на других маршрутах.

Ранее стало известно, что мэрия Барнаула хочет перевести общественный транспорт на брутто-контракты.