Общежитие вместе с людьми продали бизнесмену красноярские чиновники. Он начал «пить кровь»

Следователи выяснили, что администрация Октябрьского района Красноярска не провела открытый конкурс по отбору управляющей организации, как того требует законодательство, и «передала» здание бизнесмену.
Теперь предприниматель всеми способами избавляется от проживающих в общежитии.
«Несмотря на наличие вступивших в законную силу решений суда, признавших за жильцами общежития право проживать в нем, умышленно совершает действия, направленные на отключение тепловой и электрической энергии, а также осуществляет демонтаж общежития», — рассказали в ведомстве.
Таким образом, уточнили в СК, в действиях бизнесмена усматривают «злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование и самоуправство».
Как уточняет «Сибирь.Реалии», в здании проживают 11 семей, в которых два инвалида и несовершеннолетние дети. Местная активистка Елена Пензина показала в своем Facebook, как именно новый собственник общежития издевается над людьми.
«Разобрал крышу и вода льется, заливая помещение, одежду и мебель. Про этот дом я уже писала зимой, когда собственник замораживал жителей. Мои походы в прокуратуру Октябрьского района дали временный результат, жителей оставили в покое. Теперь новый виток экстремизма», — написала она.
Кроме того, Пензина усматривает «полное бездействие прокуратуры района». А тот факт, что в доме проживают дети и инвалиды, натолкнул ее на мысль написать жалобу главе СК России Александру Бастрыкину.
Ранее депутат Красноярска показал часть города, куда «не ступала ни одна нога чиновника».