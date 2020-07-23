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Жизнь

Общежитие вместе с людьми продали бизнесмену красноярские чиновники. Он начал «пить кровь»

В Красноярском крае следователи проверяют жалобы граждан, которых буквально выживают из общежития, сообщает региональный СК.

Выселение.
Выселение.
Pixabay.com

Следователи выяснили, что администрация Октябрьского района Красноярска не провела открытый конкурс по отбору управляющей организации, как того требует законодательство, и «передала» здание бизнесмену.

Теперь предприниматель всеми способами избавляется от проживающих в общежитии.

«Несмотря на наличие вступивших в законную силу решений суда, признавших за жильцами общежития право проживать в нем, умышленно совершает действия, направленные на отключение тепловой и электрической энергии, а также осуществляет демонтаж общежития», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, уточнили в СК, в действиях бизнесмена усматривают «злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование и самоуправство».

Общежитие на территории ИВВАИУ. Иркутск.
Общежитие на территории ИВВАИУ. Иркутск.
«Иркутск Сегодня». Дарья Арчебасова.

Как уточняет «Сибирь.Реалии», в здании проживают 11 семей, в которых два инвалида и несовершеннолетние дети. Местная активистка Елена Пензина показала в своем Facebook, как именно новый собственник общежития издевается над людьми.

«Разобрал крышу и вода льется, заливая помещение, одежду и мебель. Про этот дом я уже писала зимой, когда собственник замораживал жителей. Мои походы в прокуратуру Октябрьского района дали временный результат, жителей оставили в покое. Теперь новый виток экстремизма», — написала она.

Кроме того, Пензина усматривает «полное бездействие прокуратуры района». А тот факт, что в доме проживают дети и инвалиды, натолкнул ее на мысль написать жалобу главе СК России Александру Бастрыкину.

Ранее депутат Красноярска показал часть города, куда «не ступала ни одна нога чиновника».

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