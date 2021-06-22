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Обстановка накаляется. Кинозалы и театры в Алтайском крае вновь «урезали» пополам из-за COVID-19

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ от 22 июня о введении ряда дополнительных ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Кинотеатр.
Кинотеатр.
unsplash.com

Теперь в крае нельзя проводить мероприятия свыше 1000 человек. Зрительные и кинозалы теперь можно будет заполнить не более чем на 50 процентов.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей личной странице в Instagram призвала частных организаторов культурных мероприятий соблюдать введенные ограничения.

«Дело же не только в том, что за несоблюдение требований указа губернатора может последовать ответственность, но прежде всего — в нашей взаимной социальной ответственности и бережному отношению друг к другу», — отметила она.

Также она напомнила о том, что каждый человек должен сам позаботиться о собственной безопасности — носить маску, чаще мыть руки и так далее.

«Когда случается беда — мы лихорадочно начинаем искать помощи, но порой не предпринимаем достаточных мер, чтобы не допустить этой беды. Ни я, ни мои коллеги, ни наши посетители не хотят, чтобы закрылось вообще всё, как это было в прошлом году. Все мы слишком хорошо помним, как это было», — подчеркнула Безрукова.

Кинотеатр.
Кинотеатр.
unsplash.com

Напомним, что ограничительные меры относительно культурных мероприятий не были полностью сняты до сих пор — так, заполнять зрительные залы можно было только на 75%. При этом разрешалось не соблюдать социальную дистанцию.

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали 109 новых случаев заболевания коронавирусом и 11 смертей. Выздоровел лишь один пациент.

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