Обстановка напряженная: стало известно, когда в октябре магнитные бури атакуют россиян

Так, 1 октября К-индекс поднимется до 3 баллов. К вечеру возмущения ослабнут до 2 баллов, а затем спадут до одного, указывает "МК". На Солнце в этот день ожидаются средние и сильные вспышки.

Уже 2 октября индекс вспышечной активности поднимется до 4 баллов. Магнитосфера — возбужденная. Такую же обстановку на Солнце ожидают и 3 октября.

Потом наступит длительное затишье, вплоть до 21 октября. В этот день и до 24 октября будут слабые геомагнитные возмущения.

А 25 и 26 октября ожидается слабая магнитная буря.

С 27 до 31 октября магнитосфера — в спокойном состоянии.

Вопрос о геомагнитной обстановке не теряет свою актуальность среди метеозависимых людей.

Поэтому люди заблаговременно пытаются узнать о грядущей космической погоде, которая могут негативно сказаться на их самочувствии.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Ранее сообщалось, что из дыры на солнечном экваторе обрушится буря и вызовет интернет-апокалипсис.