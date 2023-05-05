"Обязаны думать об экологии". Барнаульцев возмутил запуск воздушных шариков в небо

Барнаульцы считают, что веселье не должно становиться проблемой для экологии. Об этом они пишут в сообществе Barnaul 22.

"Дети пока не понимают, но взрослые обязаны думать об экологии", - отмечают горожане.

По мнению жителей Барнаула, педагоги должны вкладывать в детей бережное отношение к природе и объяснять вред некоторых вещей для планеты, а не поощрять их использование.

Кроме того, горожан беспокоят предстоящие последние звонки, выпускные и период летних свадеб, а значит и массовые запуски шаров в небо. Барнаульцев просят подумать о последствиях для природы.

"Шарики загрязняют леса, воду, могут убить живое существо. Организаторы праздника об этом не подумали, и это очень печально", - сокрушается поделившаяся кадрами жительница города.

Неприятные факты: Воздушный шар из латекса разлагается не менее четырех лет. И то не полностью - разноцветные куски могут попасть в желудки рыб, птиц и диких зверей.

Воздушные шары стали причиной 619 задержек на железных дорогах Великобритании всего за год.

Воздушные шары могут стать причиной коротких замыканий и пожаров, застряв в высоковольтных проводах.

Массовый запуск воздушных шаров запретили в нескольких штатах Америки и некоторых городах Австралии.

Ранее стало известно, что экология Сибири пробила дно, алтайская тоже стремительно ухудшается.