Обзор игры The Outer Worlds: дата выхода, сюжет и оценки критиков

Игра The Outer Worlds выходит 25 октября 2019 года. Это новый проект компании Obsidian Entertainment, разработчиков Fallout. От игры The Outer Worlds геймеры ожидают многого. Первые отзывы критиков подтверждают — проект стоящий. Главное об игре The Outer Worlds — в материале altapress.ru.