Обзор игры The Outer Worlds: дата выхода, сюжет и оценки критиков

Игра The Outer Worlds выходит 25 октября 2019 года. Это новый проект компании Obsidian Entertainment, разработчиков Fallout. От игры The Outer Worlds геймеры ожидают многого. Первые отзывы критиков подтверждают — проект стоящий. Главное об игре The Outer Worlds — в материале altapress.ru.

The Outer Worlds

The Outer Worlds — это RPG: однопользовательская научно-фантастическая ролевая игра с видом от первого лица, пишет kanobu.ru.

Сюжет The Outer Worlds таков: герой просыпается в криогенной капсуле, на борту дрейфующего в космосе корабля, который движется к дальней людской колонии — Альциону. Герой попадает в центр масштабного заговора, уточняет kanobu.ru.

Игра The Outer Worlds позволяет выбирать положительные и отрицательные качества героя, дает возможность повлиять на сюжет и окружающий мир в целом,

Среди главных плюсов проекта gameinonline.com называет «прекрасную техническую реализацию» и «минимум глюков». Кроме того, в игре The Outer Worlds есть простор для принятия самостоятельных решений, юмор, большое количество побочных заданий.

Из минусов — «слабое влияние на сюжет принимаемых игроком решений, плохой интеллект врагов и компаньонов, слабую награду за обнаружение секретных локаций».