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Жизнь

Очень сильные дожди. МЧС предупреждает об опасной непогоде в Алтайском крае

Вечером 26 июля и ночью 27 июля в Алтайском крае ожидаются очень сильные дожди, сообщает МЧС. Ведомство напоминает жителям региона, что в непогоду необходимо соблюдать правила личной безопасности.

Дождь.
Дождь.
unsplash.com

Во время ливней водители должны соблюдать безопасный скоростной режим и вести транспортное средство с особой осторожностью. При плохой видимости — остановиться и переждать. При этом нужно съезжать на правую сторону обочины и останавливаться как можно дальше от проезжей части, обязательно включив габариты или аварийную сигнализацию.

От дальних поездок автомобилистам лучше отказаться.

Так, в сообществе Barnaul 22 уже опубликовали видео с «небольшим дождиком на бийской трассе».

Кроме того, отмечают в МЧС, владельцам частного жилья необходимо провести очистку водоотводных канав.

Ранее в гидрометцентре России рассказали о погоде на Алтае в августе.

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