Очень сильные дожди. МЧС предупреждает об опасной непогоде в Алтайском крае

Во время ливней водители должны соблюдать безопасный скоростной режим и вести транспортное средство с особой осторожностью. При плохой видимости — остановиться и переждать. При этом нужно съезжать на правую сторону обочины и останавливаться как можно дальше от проезжей части, обязательно включив габариты или аварийную сигнализацию.
От дальних поездок автомобилистам лучше отказаться.
Так, в сообществе Barnaul 22 уже опубликовали видео с «небольшим дождиком на бийской трассе».
Кроме того, отмечают в МЧС, владельцам частного жилья необходимо провести очистку водоотводных канав.
Ранее в гидрометцентре России рассказали о погоде на Алтае в августе.