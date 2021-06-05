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Жизнь

Очень спорное молодежное лицо Сбера приперлось на церемонию «Муз-ТВ» в полуплатье

Блогер и тик-токер Даня Милохин, выбранный недавно новым лицом Сбера, пришел на церемонию вручения премий «Муз-ТВ» в платье.

Некто Даня Милохин на церемонии "Муз-ТВ".
Некто Даня Милохин на церемонии "Муз-ТВ".
Instagram

Новый образ он представил в своем Instagram.

«Кажется, мы знаем, чем вдохновлялся дизайнер наряда Дани Милохина! В очень похожем костюме появился американский сериальный актер Майкл Юри» — гласит пост.

Впрочем, нормальные россияне не оценили диковатый образ Сбер-Дани. Комментарии большинства пользователей очень жесткие и к мальчугану, и к Сберу, и к Герману Грефу.

«Дебилизм крепчает»

«Апокалипсис близко»

«И это новое лицо молодежи?»

«Искусство всегда было показателем цивилизации. Видимо, нам конец»

«Куда мы катимся, Сбер?»

Даниилу Милохину в декабре исполнится 20 лет. Является очень популярным блогером, тик-токером и музыкантом. Собрал миллионы подписчиков. Правда, большинство россиян не вспомнят ни одной песни Дани Милохина.

По некоторым данным, у Сбера был богатый выбор претендентов на молодежное лицо. В частности в этом списке назывались фигуристка Алина Загитова, молодой российский гроссмейстер Андрей Есипенко, победивший чемпиона мира Магнуса Карлсена, школьная команда-победительница мирового чемпионата по физике и некоторые другие талантливые молодые люди.

Но Сбер сделал очень неоднозначны выбор.

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