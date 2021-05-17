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Жизнь

Очередная утечка дизтоплива произошла в Сибири на предприятии «Норникеля»

В Красноярском крае на одном из объектов «Норникеля» произошла небольшая утечка дизельного топлива, сообщает РИА «Новости».

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

Инцидент произошел в Дудинке. На место происшествия выехал прокурор Таймырского района.

«На территории „Таймырской топливной компании“ происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров», — рассказал представитель экстренных служб.

По данным МЧС, объем разлива — около 200 литров, а площадь — порядка 30 квадратных метров.

При этом в «Норникеле» заявили о 20 литрах разлившегося дизтоплива. Также подчеркнули, что ущерб для окружающей среды исключен.

Специалисты приступили к аварийным работам — ведут перекачку топлива в резервные емкости, место утечки обработали сорбентом.

По данным Росприроднадзора, протечка произошла из-за коррозии емкости.

Напомним, 29 мая 2020 года в Норильске в воду и почву попало более 20 тыс. тонн топлива в результате масштабной утечки. «Норникель» оштрафовали на 146 млрд рублей, которые разделят на какую-то Сибирь.

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